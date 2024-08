Diciassette nuovi medici di medicina generale nominati negli ambiti carenti della Sette Laghi

Sono 17 i medici di medicina generale che prenderanno servizio entro tre mesi in uno degli “ambiti carenti” del territorio di ASST Sette Laghi. L’assegnazione è avvenuta nei giorni scorsi.

Quattro medici hanno accettato l’incarico nel distretto dii Varese, Brinzio e Lozza; uno in quello di Carnago, Castronno, Caronno V. e Sumirago. Una dottoressa arriverà nell’ambito di Induno Olona e una in quello di Angera, Ranco e Taino.

Incarico assegnato anche per il territorio di Cadrezzate, Travedona, Ispra, Comabbio, Ternate, Varano e Vergiate; uno si insedierà nel territorio di Sesto C. e Mercallo, uno nell’ambito di Laveno, Leggiuno e Sangiano, mentre un medico aprirà nell’ambito di Lonate C. E Tradate.

Arriva un medico di medicina generale nell’ambito carente di Brebbia, Monvalle, Besozzo, Gavirate Bardello e Biandronno e un incarico nuovo coprirà anche l’area di Dumenza, Agra, Curiglia, Maccagno , Tronzano e Luino.

Gli ultimi quattro medici hanno accettato l’incarico a Gazzada e Morazzone; uno a Barasso Comerio Luvinate e Casciago; uno a Cantello Clivio Saltrio e Viggiù e uno a Besano, Brusimpiano, Cuasso e Porto Ceresio.

Gli incaricati hanno 90 giorni per aprire il proprio studio nelle zone assegnate.