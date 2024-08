Dolore e commozione a Lonate Pozzolo per l’ultimo saluto a Simone Simeoli

Una folla commossa, tantissimi giovani e giovanissimi si sono uniti al dolore dei famigliari di Simone Simeoli, il 24 enne morto lo scorso 5 agosto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica,

Oggi, mercoledì 14 agosto, l’ultimo saluto a Lonate Pozzolo. La cerimonia funebre officiata da don Giambattista Inzoli è stata un intreccio di ricordi, commozione, domande sul perché di una tragedia così grande.

I suoi amici hanno colorato la bara di Sime, come lo chiamavano tutti, con messaggi e ricordi. Al termine della funzione sono stat lanciati palloncini verdi. Su uno striscione la scritta “Forever Young. Ciao Sime, sarai sempre con noi”, a testimoniare il seno di perdita di chi lo conosceva e gli voleva bene.

Il messaggio del fratello di Simone, Diego, in prima fila vicino a mamma Michela e papà Franco: «Sei Il sole che scalda tutti noi, questo non sono io a dirlo ma il una quantità di amici che ogni giorno sta vicino a me e alla nostra famiglia. Continuerai ad essere presente nell’essenza di ogni mio progetto in modo che i nostri sogni si debbano avverare così che posso sentirti vicino per ogni secondo del resto della mia vita. Mi mancherà il tuo sorriso, il modo in cui mi sorprendevi con la tua bontà verso le persone in difficoltà, la tua energia che sapeva donare il sorriso inaspettato, il tuo abbraccio forte, l’amore per la natura e molto altro. Non ci sono parole per descrivere quanto ci manchi».