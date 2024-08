Dopo la perdita del papà, la comunità di Graglio aiuta il piccolo Ethan: un mercatino per restaurare il parco giochi del paesino

Ci saranno altalene, uno scivolo e altri giochi adatti ai bambini. Tutto intorno le montagne spieranno burla e risate di tutta la colorata infanzia che passerà di lì. All’ingresso, sarà posizionato un cartello, con cui chiunque potrà leggere che quel parchetto sarà dedicato a papà Marco.

Soprattutto, quel cartello diventerà importante per uno dei bambini che frequenteranno quel parco giochi, il piccolo Ethan: il più piccolo dei residenti a Graglio, che lo scorso giugno ha tragicamente perso il padre.

Dopo un dolore così grande e inaspettato, la comunità di Graglio si è stretta intorno alla compagna di Marco, Martina, e al loro bimbo, Ethan, che compirà 2 anni il prossimo novembre e che alla nascita era stato festeggiato dall’intera valle, felice di abbracciare la nascita di un bambino in questi luoghi sempre più disabitati.

La nascita di Ethan e la festa

La Val Veddasca, però, in controtendenza con ciò che avviene in altre valli e su altezze similari, negli ultimi anni ha fatto registrare la nascita di alcuni neonati, che hanno donato uno sguardo di speranza sul futuro del territorio.

Fra essi, il piccolo Ethan, che nel 2022, era stato festeggiato da tutti, da Maccagno al confine svizzero di Indemini: la gratitudine era andata anche a Martina e Marco, per aver scelto di allargare la famiglia proprio in valle.

Il dolore e la voglia di aiutare

Lo scorso giugno, però, la scomparsa improvvisa di Marco ha lasciato sgomenta la comunità che, immediatamente, con lo spirito pratico della gente di montagna, ha voluto stringersi alla sua famiglia, offrendo aiuto e conforto.

Delle tante idee condivise, una si concretizzerà il prossimo 12 agosto, quando, per tutto il giorno, in piazza del Lavatoio a Graglio si terrà un mercatino solidale, dedicato proprio al “Caro Marco”.

Un mercatino di beneficenza per il parco giochi dei bambini

La somma raccolta contribuirà alla sistemazione del vecchio parco giochi del paesino, ormai in disuso, che potrà così tornare ad essere il luogo di divertimento, delle risate e, chissà, dei sogni spinti in alto sull’altalena, per Ethan, ma anche per tutti gli altri bambini del paese, che arriveranno come villeggianti.

Una vietta del paesino di Graglio (foto di Stefania Adamo)

Per lanciare l’iniziativa, ecco il messaggio che la comunità di Graglio ha scritto ricordando Marco:

Caro amico Marco, ti abbiamo visto crescere qui a Graglio e chiunque in Valle ti ha conosciuto. Simpatico, altruista, originale, ci hai lasciato improvvisamente, lasciando un vuoto enorme nei tuoi cari e in tutti noi. Questa vendita di beneficenza è in tuo nome e, secondo le indicazioni generose di Martina e sicuramente del tuo piccolo Ethan, tutto il ricavato sarà devoluto ad un fondo per il ripristino del parco giochi dei bambini, posto dietro il circolo di Graglio. Pensiamo sia il modo migliore per ricordare un uomo buono che adorava il suo piccolo Ethan e tutti i bambini in generale. Fatte le dovute verifiche con l’Amministrazione comunale, ci auguriamo che l’area giochi, una volta rinnovata, possa essere dedicata a te. Ringraziamo fin da ora per la generosità con cui tutta la cittadinanza vorrà sostenere questa iniziativa benefica.

Il mercatino, coordinato da Giuliano Locatelli – che ha sempre seguito il mercatino estivo in paese, i cui proventi andavano al circolo e alle iniziative locali – sarà realizzato grazie alle donazioni di tante persone, che hanno messo a disposizione creazioni originali in legno, vecchi libri, oggetti nuovi o altri ancora buoni ma non più utilizzati – e da tutti coloro che saliranno i tornanti della valle, raggiungendo gli 895 m slm e acquistando qualche oggetto.

Ciascuna donazione avvicinerà il sogno di quel parchetto dove potersi divertire, dedicato a papà Marco.

Per Ethan e chi giocherà con lui.