Fiocco azzurro in val Veddasca, nel borgo di tredici residenti adesso c’è un bimbo in più

Dopo decenni senza nuovi nati, la val Veddasca aveva negli ultimi anni riassaporato l’emozione di appendere un fiocco nascita e brindare a una nuova vita.

Lo aveva fatto per la piccola Agata, nel 2019, e l’anno successivo per suo fratello Daniele: la notizia del loro arrivo aveva valicato i confini del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, dell’intera provincia ed era arrivato ai media nazionali, interessati ad una storia di rinascita in luoghi che negli ultimi decenni hanno sofferto di un forte spopolamento.

Adesso la piccola frazione di Graglio ha potuto tornare ad emozionarsi per l’arrivo di Ethan, nato lo scorso 4 novembre e già capace di conquistare i cuori di tutti nel paesino di montagna a 895 metri slm. Il bambino sarà il quattordicesimo residente nella frazione di Maccagno con Pino e Veddasca.

Mamma Martina e papà Marco sono due ex villeggianti, rispettivamente di Castiglione Olona e Milano, che hanno da diversi anni deciso di cambiare vita e trasferirsi nel borgo.

Amanti della vita semplice e della montagna, sono ragazzi generosi e dal cuore grande, capaci di farsi apprezzare dai gragliesi e inseriti nella comunità locale, fra lavoro e volontariato: il piccolo Ethan, infatti, è stato accolto dalla gente in paese come uno di famiglia, come a se tutti, a Graglio, lo scorso 4 novembre fosse nato un nuovo cuginetto e nipotino.

Una notizia che lascia ben sperare per il futuro della valle e il suo ripopolamento, guardando anche alla montagna di fronte e a storie di rinascita che attribuiscono a quei luoghi della val Dumentina un nuovo fascino.

Borghi in cui magari le infrastrutture saranno carenti, ma si regista una qualità della vita che sempre più coppie ambiscono per i loro progetti.

È la storia di Martina e Marco e, ora, del loro piccolo Ethan, che crescerà circondato dalle montagne e all’insegna di valori genuini e importanti.