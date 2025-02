Due giorni di show sulle strade per il 33° Rally dei Laghi. Crugnola punta al poker

Andrea Crugnola riuscirà a calare il poker? Il Rally dei Laghi è pronto a prendere il via – sabato alle 15,30 da Maccagno – e anche quest’anno ha un favorito chiaro alla vigilia, ovvero il campione italiano che nella gara di casa ha sempre dato spettacolo. Tre le vittorie con tre navigatori e tre auto differenti (2012 con Michele Ferrara su Citroen Ds3, 2017 con Fulvio Solari su Ford Fiesta, 2024 con Andrea Sassi su Citroen C3) sono un ruolino di marcia da vero “big” quale è il classe ’89 da Calcinate del Pesce.

Crugnola però non è l’unica grande attrattiva della 33a edizione della gara organizzata dal gruppo che fa capo al patron Andrea Sabella. I rivali del quattro volte “scudettato”, innanzitutto, ma anche il tracciato: la scelta di escludere il mitico Cuvignone è stata un azzardo calcolato, ma permette (bisogna fare i conti con i limiti al chilometraggio) di rispolverare un passaggio in Forcora e di allungare per due volte il Sette Termini con partenza da Grantola. Pillole di novità che rendono interessante la vigilia e l’approccio degli equipaggi a una gara che al sabato potrebbe avere anche il meteo tra le variabili.

I concorrenti, poi: Crugnola se la vedrà con quasi tutto il gotha dei piloti locali, visto che tra i big manca soltanto Damiano De Tommaso. Il campo partenti comprende infatti Giò Dipalma, Andrea Spataro e Simone Miele, tre che hanno cavalli, piede e qualità per puntare in alto. Tra chi mette in strada esperienza da vendere c’è senza dubbio Beppe Freguglia, quattro volte vincitore al “Laghi”, ma anche Filippo Pensotti che corre poco ma ha già vinto la gara di casa. E poi il più giovane tra i varesini di punta, Riccardo Pederzani, che proverà a inserirsi nelle zone alte. Difficile, con questi concorrenti targati Varese, che il “Laghi” possa essere terreno di conquista per chi arriva da lontano: il più quotato da fuori provincia è il comasco Alessandro Re, al rientro da una squalifica, mentre Max Locatelli può contare sull’unica Yaris Rally2 del lotto di 16 vetture di classe top.

Interessanti anche i duelli nelle altre classi; la Rally4 presenta addirittura 21 concorrenti (tutti su Peugeot 208), ben di più rispetto a categorie più piccole come la Rally5 (11) o la N2 (10) che sono il “sale” di gare come questa per la grande passione messa su quattro ruote da tanti piloti, navigatori e tecnici che li assistono. In tutto ci sono 96 equipaggi cui si aggiungono i 6 del rally storico, presenza “di coda” che però dà sempre un tocco di fascino alla carovana.

COME, DOVE, QUANDO

Prima della gara gli equipaggi disputano lo shakedown, la prova ufficiale (non obbligatoria) sabato mattina tra le 8.30 e le 12,30 tra Montegrino e Bosco Valtravaglia. Alle 15,30 la partenza ufficiale dal lungolago di Maccagno con Pino e Veddasca poi, a seguire le prime due prove speciali: la Forcora e la Laghetto Sette Termini (a fine articolo orari e distanze). Dopo un primo riordino a Luino le auto si dirigeranno a Caravate (Colacem) per il riordino finale.

Domenica mattina l’assistenza aprirà alle 8,30, poi primo giro sulla Grantola-Sette Termini e sulla Valganna. All’ora di pranzo nuovo riordino con assistenza in Colacem e secondo giro sulle stesse prove del mattino. Gli equipaggi infine si dirigeranno a Varese per l’arrivo dalle 14,50 circa. A differenza degli altri anni non ci sono prove spettacolo né tratti con ingresso a pagamento: vale sempre la vecchia regola della prudenza per chi si reca in prova, con la necessaria attenzione ai cartelli e alle indicazioni dei commissari.

IL RALLY SU VARESENEWS

Il nostro giornale copre, come di consueto, il Rally dei Laghi attraverso un liveblog attivo da giovedì e ricco di informazioni, notizie, curiosità e immagini. Poi, dalla partenza in avanti, gli aggiornamenti continui sui tempi, i distacchi, i ritiri e tutto ciò che riguarda la gara con la presa diretta dai parchi assistenza in Colacem.