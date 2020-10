Fiocco azzurro ad Armio, non succedeva da vent’anni

Nel luglio 2019 Agata fu l’evento della valle. Oggi lo è Daniele, suo fratellino venuto alla luce lunedì e che ha riempito di gioia i pochi abitanti di Armio, una delle tante frazioni della Val Veddasca di cui un tempo era la “capitale”.

Per l’esattezza il piccolo è venuto alla luce nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre all’ospedale di Busto Arsizio, ma tra pochi giorni, come per Agata, i genitori Laura e Roberto porteranno il nuovo arrivato proprio in valle, con le sue comunità risicate ma coese, tanto che c’è già aria di festa.

Nelle frazioni qualcuno ci ha già pensato e con largo anticipo sono stati messi i palloncini azzurri sui cartelli per salutare la venuta del nuovo nato, che andrà ad aumentare la popolazione del paese (il comune è Maccagno con Pino e Veddasca).

I palloncini sono stati posizionati anche a Graglio, frazione dove fino a pochi mesi fa viveva la coppia, oggi trasferitasi appunto ad Armio, «località dove non si verificava una nascita da circa vent’anni», ricorda a memoria il sindaco Fabio Passera.

«Quando nasce un bambino è sempre una festa. Ma quando nasce un bimbo in Veddasca vale doppio. Si festeggia due volte perché assieme alla nuova vita c’è anche speranza di una rinascita per l’intera comunità, che possa prendere forza da questo evento, per guardare avanti, verso il futuro di questa valle», spiega il sindaco.

A mamma Laura, papà Roberto e alla sorellina Agata vanno i grandi auguri per questo momento di gioia.