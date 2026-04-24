La stagione della Pro Patria si chiude in casa del Renate

La Pro Patria è attesa dalla trasferta di Meda per sfidare i padroni di casa del Renate nella gara valida per la trentottesima e ultima giornata del Girone A di Serie C. Il calcio d’inizio allo stadio Città di Meda è in programma per sabato 25 aprile alle 20:30.

La squadra di mister Francesco Bolzoni arriva a quest’ultima fatica della stagione senza obiettivi, dopo che nell’ultimo turno è arrivata la retrocessione matematica in seguito alla sconfitta allo stadio “Speroni” contro l’Arzignano, impostosi per 3-2. Nella stessa giornata è arrivato anche il verdetto che ha riguardato la Virtus Verona, che, a seguito del pareggio casalingo contro l’Alcione, sommato al contemporaneo 0-0 tra Vicenza e Pergolettese, è incappata nello stesso destino di Pro Patria e Triestina. Tra l’altro, biancoblù e veronesi tornano in Serie D dopo otto stagioni: entrambe erano infatti salite nel 2018.

L’ultima giornata, dunque, non riserverà grosse sorprese nel Girone A, che ha già emesso le principali sentenze: le tre retrocessioni (senza playout) e la promozione del Vicenza. Le uniche situazioni ancora da definire riguardano le ultime squadre qualificate ai playoff, con il duello a distanza tra Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Giana Erminio e Inter U23, con le prime due che hanno il destino nelle proprie mani.

Gli avversari dei tigrotti, allenati da mister Luciano Foschi, sono saldamente qualificati per gli spareggi promozione. Tuttavia, per i nerazzurri una vittoria sarebbe importante perché garantirebbe la certezza del quinto posto, non ancora sicuro vista la pressione del Cittadella, che insegue a -2. Nell’ultimo turno i nerazzurri hanno pareggiato in casa del Trento per 3-3, con il rammarico di non aver conquistato i tre punti dopo essere stati in vantaggio per due volte. Una vittoria avrebbe potuto lanciare il Renate al quarto posto, proprio a discapito dei gialloblù. Il sorpasso resta possibile in caso di successo nerazzurro e contemporaneo passo falso dei trentini, impegnati sul campo della Dolomiti Bellunesi.

La squadra brianzola è stata una delle rivelazioni della stagione, con un bottino di 61 punti, frutto di 16 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte. Con una vittoria raggiungerebbe quota 64 punti, che rappresenterebbe il secondo miglior risultato, in termini di punti, dopo aver toccato quota 65 nella stagione 2020-21.

Le pantere hanno fatto registrare ottimi numeri offensivi, con il terzo miglior attacco del torneo (51 reti), dietro solo a Trento (58) e Vicenza (63). Il miglior marcatore è l’islandese Karlsson con 11 sigilli, stessa quota di Ferdinando Mastroianni. In difesa, invece, i nerazzurri sono quinti con 36 reti subite.

Quella di domenica sarà il ventiquattresimo confronto tra Renate e Pro Patria, con bilancio favorevole ai brianzoli: 11 vittorie contro le 5 dei tigrotti, mentre i pareggi sono 7. Nella gara di andata, disputata allo “Speroni”, si impose la squadra di mister Foschi con un netto 3-0, grazie alle reti di Bonetti, Mastromonaco e dell’ex Kolaj, che da gennaio veste la maglia del KF Teuta, club del campionato albanese.