Clarinetto protagonista a Maccagno con il prossimo appuntamento di Paesaggi Sonori

Sabato 1 marzo alle 21 nella sala dell’Auditorium di Maccagno Paesaggi Sonori porta in un viaggio attraverso secoli di storia musicale, sulle note del clarinetto: “I volti del Clarinetto” è infatti il titolo del concerto presentato dal Trio di Clarinetti “Stadler” formato da Luca Medici, Fausto Saredi e Daniel Martinez Marca.

Anton Stadler (1753 – 1812) fu il primo interprete dello splendido Concerto per clarinetto e orchestra di Mozart. E proprio con Mozart si apre il programma del concerto, di cui sarà eseguito il Divertimento n. 3 nella sua forma originale con i corni di bassetto. Una specificità del trio, che si è esibito in numerose stagioni musicali, sia in Italia che all’estero, è proprio quella di valorizzare il repertorio cameristico nella sua forma originale, ovvero per tre corni di bassetto, i clarinetti contralti della famiglia.

Il programma prosegue poi la celebre Suite dello Schiaccianoci, arrangiata per questa formazione. Il Novecento trova spazio con il compositore svizzero René Gerber, che introduce il toccante brano dell’italiano Zaffaroni. A conclusione del percorso non poteva mancare la suggestiva musica popolare ebraica, densa di fascino e poesia.

Con questo evento di notevole spessore, grazie alla collaborazione con Pro Loco e Comune di Maccagno, la rassegna culturale ritorna all’Auditorium di Maccagno per la chiusura della parte dedicata alla musica classica, in attesa degli ultimi appuntamenti primaverili, incentrati invece sulla musica moderna.

Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Bertani di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. Sarà possibile comunque lasciare un’offerta per sostenere il progetto.