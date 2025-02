Tre feriti in ospedale per uno schianto all’alba a Maccagno con Pino e Veddasca

Tre auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto all’alba di venerdì a Maccagno con Pino e Veddasca: due viaggiavano verso Sud, una in direzione del confine di Stato (nella foto, i veicoli incidentati e i soccorsi in azione).

Lo schianto è avvenuto che non erano ancora le 7 di venerdì all’altezza di piazza Vittorio Veneto.

I feriti, come si accennava, sono tre, tutti soccorsi da Padana Emergenza: non sono in gravi condizioni, vale a dire trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Luino.

Sul posto polizia locale di Maccagno con Pino e Veddasca e carabinieri.