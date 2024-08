Due interrogazioni sulle manutenzioni a Calcinate del Pesce e Schiranna di Stefano Angeli (Lega)

Il consigliere comunale della Lega Stefano Angei sollecita il Comune di Varese con due interrogazioni relative alla situazione a Calcinate del Pesce e Schiranna.

Per Calcinate, Angei scrive che «sono pervenute moltissime segnalazioni in merito allo stato di abbandono di alcune zone e che molte aree della città necessitano di interventi manutentivi del verde, del manto stradale e dei marciapiedi, poiché versano in condizioni di vero abbandono, con risvolti anche sul piano della sicurezza, sia dei pedoni che degli automobilisti». In particolare il consigliere leghista chiede se e quando sono previsti interventi di manutenzione in via del Rivieccio, in via del Maggiora e in via Della Fratellanza e «quali sono le iniziative che codesta amministrazione ha intenzione di intraprendere per il recupero dell’immobile dell’ex asilo nido di Calcinate del Pesce, esplicando anche le eventuali tempistiche degli interventi dettagliandoli».

Per quanto riguarda la Schiranna, Angei sottolinea che «dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello della città di Varese, soprattutto a seguito degli ingenti investimenti che hanno visto tra gli altri attori, Regione Lombardia, come primo finanziatore per il risanamento delle acque del lago, fino al raggiungimento dei livelli di balneabilità».

«Il pontile che dovrebbe consentire le passeggiate intorno al lago risulta ad oggi impraticabile e transennato, con le assi di legno accatastate in parte e nastro delimitante svolazzante a brandelli intorno all’ingresso del pontile dalla parte del parco Zanzi – scrive Angei -. Vi sono detriti e rifiuti abbandonati nell’area verde, i tratti di asfalto che portano all’ingresso del parco, sono ammalorati e richiedono un intervento manutentivo e i corpi verdi insistenti sul parco, richiedono un intervento di manutenzione. A fronte delle recenti dichiarazioni del Sindaco Galimberti in riferimento a “Varese città di Lago”, si presume debbano essere seguite da azioni concrete di manutenzione e di abbellimento proprio di quell’area. Chiedo quindi se e quando siano previsti interventi per sistemare il pontile e gli interventi di manutenzione anche dei tratti di asfalto che portano all’ingresso del parco Zanzi».