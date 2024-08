È un trentenne di Varese l’uomo accusato di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso

Sarebbe positivo all’alcool test il conducente dell’auto che ha investito la comitiva di turisti francesi venerdì sera lasciando a terra un uomo di 79 anni ad oggi ancora grave in rianimazione a Varese.

Il condizionale in questi casi è d’obbligo poiché l’accertamento del livello alcolemico nel sangue, e il successivo accertamento ematico legato all’assunzione di droghe o sostanza in grado di interferire con l’attenzione richiesta alla guida rientra fra gli atti di indagine, e dalla polizia locale di Varese non emergono elementi ufficiali, anche se fonti qualificate lasciano trapelare la positività ai primi test.

La persona che si è costituita alla questura di Varese nella tarda serata di venerdì, quando le attività di rilievo della Locale erano ancora in corso è un ragazzo del 1994 residente a Varese e che è in stato di libertà ma denunciato per lesioni stradali («gravi, o gravissime» a seconda della prognosi che i medici del Circolo non hanno ancora sciolto), e per l’omissione di soccorso legata alla decisione di proseguire lungo la via Luigi Sacco dopo l’incidente con feriti: oltre al 79enne anche i nipoti minori e gli altri appartenenti al gruppo di turisti finiti poi anch’essi in ospedale.

L’auto sulla quale viaggiava il trentenne è stata sottoposta a sequestro. (immagine di repertorio)