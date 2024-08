Identificato il conducente dell’auto che ha travolto un pedone in via Sacco a Varese

(foto di repertorio)

È stato identificato l’investitore che ieri sera, attorno alle 22, ha travolto un gruppo di cittadini francesi che stava attraversando sulle strisce in via Sacco nel centro di Varese.

Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un cittadino italiano individuato dalla Polizia Locale anche grazie agli elementi forniti dai numerosi testimoni presenti.

Nell’impatto un uomo di 79 anni è stato sbalzato a diversi metri ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. L’uomo si trova in terapia intensiva all’ospedale di Varese le sue condizioni rimangono gravi.

Il gruppo di francesi, oltre all’anziano una donna di 70 anni, una di 50 e tre minorenni, stava attraversando quando l’auto proveniente da via Marconi è sopraggiunta a velocità sostenuta nonostante il semaforo fosse rosso, ma anche questo elemento va confermato. I testimoni hanno riferito i dettagli dell’auto che ha proseguito la marcia a fari spenti.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.