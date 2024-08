Grave un anziano travolto sulle strisce pedonali in centro a Varese, si cerca l’investitore

Grave incidente in serata nel centro di Varese, dove poco prima delle 22 un’auto ha investito due persone che stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Sacco, poco prima del Comune.

L’auto ha centrato in pieno un uomo di 79 anni che per la violenza dell’impatto è stato scagliato diversi metri più in là, restando esanime sull’asfalto. Ferita ma in modo meno grave anche una donna che era con lui. L’automobilista non si sarebbe fermato facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi medici con ambulanze e l’auto medica. L‘uomo è stato ricoverato in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale di Circolo di Varese.

In via Sacco anche una volante della Polizia e agenti della Polizia locale di Varese che hanno raccolto testimonianze sulla dinamica dell’incidente ed elementi utili per individuare la persona che era alla guida della vettura.