Fuochi d’artificio Sesto Calende: dove parcheggiare auto e moto in città

Sesto Calende si prepara alla serata più attesa della sua estate, quella dei fuochi d’artificio che coloreranno il cielo sopra il fiume Ticino.

Come spiegato nella guida pubblicata su VareseNews, la serata dell’estate sestese avrà inizio a partire dalle 21 – orario in cui le principali piazze, Mazzini e Guarana, vedranno animarsi con musica dal vivo – fino alle 24, mentre l’area sul lungofiume vedrà una chiusura stradale fino all’una di notte. Lo spettacolo pirotecnico vero e proprio, a basso impatto acustico, avrà invece inizio alle 22:30 e durerà indicativamente 20 minuti.

In città sono attese circa 15mile persone nel corso di tutta la serata, motivo per cui è bene prestare attenzione al piano parcheggi organizzato dall’amministrazione comunale e conoscere le vie dove è possibile lasciare macchine e motociclette. Per l’occasione, infatti, saranno aperti fino all’una di notte del primo settembre anche il parcheggio dell’Esselunga in via Vittorio Veneto, che conta 300 posti auto, e il parcheggio interno alla Chiesa di San Bernardino, quest’ultimo a disposizione esclusivamente di motociclette e automobile con contrassegno disabili.

Questi i nove principali parcheggi vicini al centro e all’alzaia di Sesto Calende:

Viale Ticino: 60 stalli, 16 minuti a piedi

Via Rosselli: 33 stalli, 13 minuti a piedi

Via Manzoni: 30 stalli, 12 minuti a piedi

Via Moncenisio: 35 stalli, 9 minuti a piedi

P.le Donatori del Sangue: 38 stalli, 2 minuti a piedi

P.le Brusa e Masnaghetti: 40 stalli, 3 minuti a piedi

Via Remo Barberi: 90 stalli, 8 minuti a piedi

Piazzale Cardinale dell’Acqua: 110 stalli, 11 minuti a piedi

Via Tortorino: 300 stalli, 11 minuti a piedi.