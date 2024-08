Gabriele Zago al Napoli: il giovane della Pro Patria nella Primavera degli azzurri

Gabriele Zago ha firmato con il Napoli. Dopo la lunga trafila nelle giovanili della Pro Patria il trequartista mancino ha siglato il contratto che lo rende ufficialmente un membro della rosa azzurra per il prossimo campionato Primavera 2, al via il 14 settembre.

La firma che ha sancito l’ufficialità dell’operazione è arrivata giovedì 29 agosto, anche se l’ex tigrottino (la Pro Patria disputa il campionato Primavera 3, ndr.) e figlio d’arte di Giuseppe “Zico” Zago ha iniziato ad allenarsi nel ritiro di Alfedena con gli azzurrini già dai primi giorni del mese.

Nel mese di agosto il classe 2006 di Mozzate ha dunque saputo conquistare la fiducia della dirigenza, che ha deciso di rendere ufficiale il matrimonio tra le parti, nella speranza che un giorno il giovane calciatore possa essere pronto anche per il salto “tra i grandi” in prima squadra.

A Napoli, per la precisione a Cercola, Zago è già a disposizione di mister Dario Rocco, chiamato all’ombra del Vesuvio per riportare gli Azzurrini nella massima divisione del campionato giovanile dopo la retrocessione avvenuta nel 2023, stesso anno in cui la prima squadra si laureava campione d’Italia per la terza volta a 33 anni di distanza dall’ultimo scudetto.