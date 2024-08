Galassia Neroverde saluta l’ingresso di F.C. Lonate Ceppino

Cinquantasette anni e non sentirli. La società F.C. Lonate Ceppino, fondata nel 1967 e da venticinque anni presieduta da Gabriele Tenti, è l’ultima ad essere entrata a far parte di Galassia Neroverde.

Un’affiliazione importante che permette alla società lonatese di evolversi e crescere sempre di più nel panorama calcistico, dando così l’opportunità di aumentare l’interesse.

La F.C. Lonate Ceppino vanta ad oggi una decina di squadre con più di 130 tesserati alle quali si aggiungono la formazione Juniores e la Prima Squadra e vanta un nuovo Direttore in possesso di due lauree in Scienze Motorie e del patentino UEFA C che ha il compito di coordinare e gestire la parte tecnica del Settore Giovanile e tra i requisiti richiesti ai nuovi allenatori ci sono proprio il patentino UEFA C e l’esperienza nel settore.

“Dalla fondazione ad oggi ci siamo evoluti – racconta il Vice Presidente Claudio Roscelli -, negli ultimi venticinque anni abbiamo iniziato a creare e a dare sempre più importanza al Settore Giovanile poiché il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi, permettendogli di compiere il loro percorso e arrivare in Prima Squadra, attualmente militante in Seconda Categoria. E’ questa la nostra più grande soddisfazione, come è stato fatto nell’ultima stagione con la formazione Juniores. C’è grande soddisfazione in tutti noi per questa affiliazione perché abbiamo l’esigenza di creare qualcosa di nuovo e di diverso”.

Il lavoro fatto fino a questo momento sta dando i frutti sperati, e l’opportunità di affiliarsi alla Castellanzese lo testimonia.

“E’ stata inoltrata questa positiva proposta che abbiamo colto al volo – racconta ancora il Vice Presidente – perché la Castellanzese è una società seria che ha sempre gestito in maniera oculata ogni singolo aspetto, crescendo nel corso degli anni. Si tratta di un aspetto molto positivo per noi, e siamo fiduciosi dell’opportunità di crescita, con la speranza che magari qualche nostro giocatore possa approdare in neroverde”.

Importante e significativo è anche il lavoro messo in opera dal Direttore Sportivo Alessandro Alfieri il quale sottolinea che “C’è orgoglio per il lavoro fatto in questi anni, svolto in maniera positiva, sinonimo di qualità e di apprendimento; questa affiliazione per noi è molto importante e per la Castellanzese spero possa essere motivo per attingere dei ragazzi che militano da noi visto che abbiamo degli ottimi talenti in società. Stiamo facendo un buon lavoro e vogliamo proseguire su questa strada, cercando di migliorarci di giorno in giorno”.

Una realtà in grande crescita, che potrà contare ora sul grande appoggio della Castellanzese, che seguirà passo passo e con grande attenzione ogni aspetto, per dar modo di migliorare e crescere nel migliore dei modi.

L’ingresso dell’F.C. Lonate Ceppino permette a Galassia Neroverde di conquistare la prima stella della sua storia; sono infatti arrivate a dieci le società affiliate, segno dell’ottimo progetto iniziato alcuni anni orsono e del grande lavoro di gruppo messo in atto quotidianamente.

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

In foto, da sinistra: il Responsabile Tecnico di Galassia Neroverde Salvatore Realmuto, il Vice Presidente dell’F.C. Lonate Ceppino Claudio Roscelli, il Direttore Sportivo Alessandro Alfieri e il Collaboratore Tecnico di Galassia Neroverde Luca Guidomandri.