Gli Alpini di Gallarate preparano la festa di fine estate: buon cibo, musica e solidarietà

Il Gruppo di Gallarate dell’Associazione Nazionale Alpini si prepara per l’evento “Alpini in Festa”, che si terrà dal 30 agosto al 1° settembre 2024 all’Area Feste di Casorate Sempione, in via Roma 100.

Un appuntamento amato per la cucina e l’intrattenimento musicale, ma che ha anche un versante solidale: «Anche quest’anno contribuiamo per Selene, la bambina di Busto Arsizio che deve affrontare cure particolari per una malattia degenerativa».

Il programma gastronomico offre una varietà di piatti tipici, tra cui gnocchi al ragù, zola e pesto, stufato d’asino con polenta, bruscitt con polenta, baccalà alla vicentina con polenta, e una selezione di salamelle, patatine fritte e altre prelibatezze. Inoltre nella giornata di domenica 1 settembre sarà servito un “Gran Fritto Misto”, disponibile solo per quel giorno.

Oltre alla proposta culinaria, l’evento prevede anche serate musicali per intrattenere i partecipanti. Venerdì 30 agosto, alle ore 21:00, si esibirà la “Balcon Band”, mentre sabato 31 agosto sarà la volta del “Ticket Group”, che proporrà una serata rock con brani degli anni ’70 e ’80.

Gli stand gastronomici saranno aperti venerdì e sabato a partire dalle 19:00, mentre domenica sarà possibile pranzare dalle 12:00 e cenare nuovamente dalle 19:00. Gli organizzatori stanno ultimando i preparativi per garantire un evento ben organizzato, che possa soddisfare le aspettative di tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri di telefono 335/7436846 oppure 320/6384083