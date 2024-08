Gli anni Settanta invadono la Valcuvia: sabato il mito della Vespa a braccetto col grande rock 

La serata di sabato 3 agosto ci riporta indietro nel tempo, stavolta all’epoca del mini-skirt, della Fiat 500, di Emilio Pucci, le Commedie Peccorece e naturalmente la Vespa, l’icona singolare che ha caratterizzato concretamente lo stile e la cultura italiana nei occhi invidiosi del resto del mondo.

Nel Parco delle Feste di Caldana alle ore 21.00 la rassegna MusiCuvia presenta una celebrazione calda della musica rock anche i veicoli onnipresente degli anni settanta. Con un repertorio che spazia dai cantautori italiani al rock dell’epoca, il gruppo “Il Collettivo De Cristoforis“ riempirà una serata molto speciale tra storiche Vespe ed il menù del Gruppo Alpini di Cocquio-Trevisago contro un fondo dai brani classici dell’epoca, in esposizione sarà presente una selezione di Vespe rare, ancora in uso e amorevolmente curate, insieme all’opportunità di scoprire i legami unici che hanno con i loro proprietari. Il Collettivo De Cristoforis è un laboratorio artistico musicale nato nel Circolo Cooperativo di Biumo Inferiore, e aggrega diversi artisti che a geometrie variabili animano diversi progetti musicali che spaziano attraverso diversi generi.

Come una parte della Festa degli Alpini presenteranno anche un repertorio tutto da cantare da Fabrizio de Andrè, Pierangelo Bertoli, Luigi Tenco e Rino Gaetano.

Sotto la nuova associazione con cinque soci, MusiCuvia si svilupperà come un festival di valenza con un messaggio positivo per la vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

VESPA IN MUSICA Parco delle Feste, via Broglio, 8 Caldana (Frazione di Cocquio Tevisago), sabato 3 agosto alle ore 21.00

Info sito web: www.musicuvia.com