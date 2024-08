Gli sgomberati di via Torino ri-sgomberati, il Pd chiede una soluzione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Pd Gallarate sulle vicenda delle famiglie sgomberate da via Torino e rimaste senza casa, ri-sgomberato giovedì dalla palestra comunale dove hanno vissuto per due settimane

Abbiamo seguito lo scambio in consiglio comunale del 31 luglio tra il nostro consigliere Gianpaolo Bonetti e il Sindaco Cassani riguardo lo sgombero di Via Torino. Il consigliere Bonetti ha riepilogato i fatti, denunciato la situazione disumana che le famiglie, con i loro minori, ancora stanno vivendo e l’annuncio del deposito dell’esposto al Prefetto.

Come Partito Democratico di Gallarate vogliamo ancora oggi ribadire l’importanza dei risvolti umani e le specificità dei singoli casi. Ammettiamo pure che il Sindaco e la Giunta abbiano ragione in punta di diritto sullo sgombero e che il Comune nulla debba a queste persone (persone non clandestine, per dirla con le parole del Sindaco, ma regolari, con un regolare lavoro).

Siamo comunque ancora convinti non siano state prese in considerazione soluzioni che, sotto il profilo umano, avrebbero potuto dare una risposta più adeguata all’emergenza scaturita dallo sgombero. Pensiamo in particolare alle due famiglie con minori, evidentemente più in difficoltà delle altre.

Molti assessori nella Giunta, soprattutto chi è genitore, riescono ad immedesimarsi in queste famiglie. È impossibile scambiare persone, soprattutto bambini, con dei pacchi da spostare o da gettare fuori. Si spendono soldi per la piazza della stazione e ci si indebita per un palazzetto. Non si fa nulla per venire incontro alle esigenze di chi ha difficoltà ad accedere a un mercato della casa regolare ma con prezzi alti.

Cento sono gli appartamenti pubblici a Gallarate che potrebbero, se sistemati, dare un aiuto a chi è più in difficoltà.

Riteniamo che il compito della Politica, e di riflesso dell’Amministrazione, sia quello di favorire e migliorare l’accoglimento di queste istanze e di occuparsi delle problematiche che possono vivere i cittadini e le cittadine, soprattutto quelle più in difficoltà. La questione è squisitamente di volontà politica e valoriale: è evidente che dei valori del rispetto della dignità umana alla Amministrazione Gallaratese non importa un gran chè.