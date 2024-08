Ha un malore in bicicletta, ciclista soccorso dagli agenti della polizia di Como

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno soccorso un uomo di 46 anni, residente in provincia di Milano, colto da un malore mentre si trovava in bicicletta. L’uomo, che si era reso conto di un improvviso peggioramento delle sue condizioni, ha richiesto aiuto mentre si trovava in Piazza Vittoria a Como.

Gli agenti della sezione “Servizi Vari” della Questura, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno immediatamente risposto alla richiesta di aiuto. Comprendendo la gravità della situazione, hanno contattato il numero di emergenza 112 e nel frattempo hanno fornito i primi soccorsi, cercando di tranquillizzare l’uomo che mostrava segni di un possibile infarto. Il ciclista è stato successivamente trasportato in codice rosso all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.