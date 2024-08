Hugo Besson riparte dalla Turchia

È arrivato a Varese nel febbraio scorso con la nomea di giramondo e, seguendo questa indole, ha lasciato la Openjobmetis poco dopo la fine del campionato per cercare un nuova avventura. Hugo Besson ha trovato nei giorni scorsi la propria collocazione per la stagione 2024-25: giocherà al Manisa, in Turchia.

La guardia francese, che era arrivata a Masnago dopo il repentino addio di Oliver Hanlan, ha disputato una buona Summer League NBA con la maglia dei Milwaukee Bucks (7,6 punti a partita) e quindi si è accordato con il club turco, una delle rivelazioni dell’ultimo torneo concluso al sesto posto, per poi cedere nei quarti di finale al Besiktas.

Per Besson quella del Manisa sarà la sesta maglia indossata in cinque stagioni e in quattro nazioni; a Varese, dove ha contribuito alla salvezza (non scontata) della Openjobmetis è stato autore di buone prestazioni. Per lui in biancorosso 12,5 punti di media in Serie A con il 39% nel tiro da 3 punti, cifre ritoccate all’insù in Fiba Europe Cup (13,5 punti e addirittura il 57,9% dall’arco; invariati i rimbalzi, 3,5).