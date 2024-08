Openjobmetis, tuffo nella storia: amichevole a Minorca con il Real Madrid

Insieme hanno fatto la storia del basket europeo, tanto da ritrovarsi più volte in finale dando vita a una rivalità notevole; ora si ritrovano per una amichevole di lusso. Pallacanestro Varese e Real Madrid si danno appuntamento a Minorca per un test precampionato – ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi – che cambierà il calendario delle prossime settimane biancorosse.

La squadra di Herman Mandole volerà nell’isola delle Baleari per disputare il Torneo Estrella Damm “Ciutat de Maò”: due le partite in programma tra venerdì 13 e sabato 14 settembre per l’appunto con i padroni di casa dell’Hestia Menorca e, appunto, con la Casa Blanca allenata da Chus Mateo. In campo una corazzata con i vari Llull, Garuba, Tavares, Hezonja e gli argentini Campazzo e Deck.

La trasferta in terra iberica causerà l’annullamento di altri due appuntamenti amichevoli previsti in origine, ovvero il match di Fidenza contro l’Estra Pistoia di mercoledì 11 e lo scrimmage con Cividale previsto al Campus di via Pirandello sabato 14. Questa sera – venerdì 23 – dalle 18 il test in famiglia al Centro Campus (500 posti disponibili), primo “bagno di folla” per Mannion e compagni.