Openjobmetis, quattro spunti per godersi meglio l’amichevole in famiglia

Venerdì 23 agosto, a partire dalle ore 18, la Openjobmetis si svelerà per la prima volta ai tifosi. I biancorossi hanno infatti in programma il primo “scrimmage” stagionale, ovvero una amichevole non ufficiale o comunque un allenamento con partitella che si svolgerà in famiglia, tra due squadre composte dai giocatori in forza a Varese (tra tesserati e rinforzi estivi).

L’appuntamento, con il palasport indisponibile per lavori, sarà sul campo 1 del Centro Campus di via Pirandello dove potranno trovare posto circa 500 spettatori. E come avvenne dodici mesi fa per il primo allenamento aperto, sul medesimo parquet, c’è da aspettarsi il pienone vista la fame di pallacanestro giocata che si respira di questi tempi in città.

Per questo ci permettiamo di segnalare alcune situazioni interessanti che ci siamo appuntati nel corso di un allenamento aperto alla stampa. Note buttate su un taccuino con la solita avvertenza: per ora non sono giudizi assoluti e tantomeno definitivi (quelli li avremo dopo le partite con altre squadre) ma curiosità che potrebbe valere la pena osservare.

KAO NELL’ALTO DEI CIELI – A vederlo dal vero, dopo aver sbirciato gli highlights su YouTube, fa ugualmente spavento. Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ha una elevazione incredibile, forse mai vista da queste parti. La naturalezza con cui il pivot arriva al ferro… con la testa lascia a bocca aperta, una qualità che gli permette di prendere rimbalzi ad altezze impensabili per gli altri. E lo stesso vale per schiacciate e stoppate fuori dal normale. Dovrebbe indossare un caschetto da rugby per salvaguardare la zucca, tra anello del canestro e spigoli del tabellone.

HANDS, MANI (DOLCI) – Se il leader designato della squadra Nico Mannion ha pochi segreti da scoprire, i nuovi arrivati suscitano maggiore curiosità anche perché nessuno degli stranieri ha mai giocato in Serie A. Tra Jordan Harris, Justin Gray (che oggi ha subito un colpo al costato: nulla di serio, ma qualche mezz’ora di riposo per lui) e Jaylen Hands, quest’ultimo è probabilmente il più intrigante. Non dà – finora – l’impressione di essere ingombrante (leggi: un mangiapalloni) ma è quella capacità di lasciare il segno quasi in silenzio. Mano molto dolce dall’arco e piedi veloci per ritagliarsi lo spazio necessario per lasciar partire la palla. Quello di cui ci sarebbe bisogno.

DAVIDE-GABE, SFIDA NELLA SFIDA – Non sappiamo quali saranno i quintetti messi in campo venerdì da Herman Mandole e dal suo staff, ma se possiamo dare un consiglio, sarebbe bello vedere l’uno contro l’altro Gabe Brown e Davide Alviti. Le due ali, da cui la Openjobmetis si aspetta tanto, quando si incrociano da avversari possono regalare duelli notevoli. Più esplosivo il 44, più “pulito” l’ex trentino, entrambi con mano calda da 3 punti e con un fisico che sarà usato per sopperire al classico “buco in posizione 4” che ormai è fisiologico quando si parla della “Varese di Scola”.

DI-FE-SA – Un aspetto da valutare in una partita vera (lo scrimmage è un buon avvio, poi ci saranno test più probanti) sarà l’attitudine alla difesa promessa da coach Mandole, sia a livello individuale (con riferimento speciale a Mannion) sia collettivo. In questi giorni gli esercizi e le attenzioni sulla fase di retroguardia non sono mancati e, anzi, l’impressione è che per la prima volta in tre anni questa possa davvero diventare un’arma per i colori biancorossi. Anche perché, lavorando duro a difesa del canestro, si possono recuperare più palloni (rubate o rimbalzi) per alimentare una transizione veloce verso l’attacco.

PRECAMPIONATO… REAL? – Il calendario estivo biancorosso potrebbe cambiare a breve con una variazione significativa. La conferma non c’è ancora ma Varese potrebbe volare a Minorca per affrontare in amichevole sia la squadra delle Baleari sia – addirittura – il Real Madrid. In questo caso – c’è ancora qualche tassello da sistemare – verrebbe ridisegnato il programma diffuso fino a questo momento.