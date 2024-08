Il Cardinale Donald Wuerl arcivescovo di Washington celebra messa a Sesto Calende

Domenica mattina, la comunità di Sesto Calende ha avuto l’onore di ospitare il Cardinale Donald Wuerl, arcivescovo emerito di Washington, per la celebrazione eucaristica domenicale presso l’abbazia di San Donato. La celebrazione ha visto anche la partecipazione di don Luciano Andriolo, prevosto e parroco di Sesto Calende, che ha concelebrato insieme al Cardinale.

La visita del Cardinale Wuerl a Sesto Calende non è una novità per la comunità locale. Da anni, infatti, l’arcivescovo emerito trascorre il periodo estivo in Italia, approfittando dell’ospitalità di amici a Ranco.