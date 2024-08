Il gala di Ferragosto consolida l’alleanza sul ghiaccio tra Varese e il Giappone

È stato un ferragosto speciale quello del 2024 per lo sport varesino. Nella giornata di festa, come previsto, il palaghiaccio di via Albani ha ospitato il gala della nazionale giapponese di pattinaggio di figura, una tappa rilevante sul percorso che porterà anche la Città Giardino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Japanese Dream Ice Gala ha infatti sancito “l’alleanza” tra Varese e il pattinaggio del Sol Levante la cui federazione ha scelto proprio la Acinque Ice Arena come quartier generale sia per i Giochi sia per l’avvicinamento a essi. Lo spettacolo di Ferragosto è stata la chiusura di una prima fase di collaborazione in cui, in diverse occasioni, gli atleti giapponesi hanno trascorso periodi di allenamento all’ombra del Sacro Monte.

Per il gala la nazionale nipponica ha raggiunto Varese in due fasi: un gruppo è arrivato il 9 agosto da Parigi dove sono state consegnate le medaglie rimaste in sospeso dai Giochi di Pechino 2022 (Kaori Sakamoto, Yuma Kagiyama e la coppia Riku Miura/Ryuichi Kihara), un altro è sbarcato il 12 agosto restando in città sino a sabato 17. La delegazione giapponese guidata da Hidehito Ito era composta in tutto da 39 membri tra atleti, allenatori, personale dell’area medica-fisioterapica, di quella alimentare e membri dello staff federale.

Nel corso del gala sono inoltre scesi in pista anche diversi atleti della nazionale italiana come Matteo Rizzo e le coppie Guignard – Fabbri e Ghilardi – Ambrosini insieme a numerosi perfomers della Compagnia di Ghiaccio Spettacolo. La stella “azzurra” è stata quindi Carolina Kostner, star del pattinaggio italiano e già medaglia di bronzo olimpica nel 2014 e campionessa del mondo 2012. Kostner – figura fondamentale per tessere gli accordi tra il palaghiaccio e la JSF (la federazione nipponica) – è da tempo una presenza piuttosto costante all’Acinque Ice Arena come lei stessa ci aveva raccontato in questa intervista.

A pochi giorni di distanza dalla serata ferragostana è ora tempo di bilancio, soprattutto per la Varese Sport Commission for Winter Games, la struttura nata in seno alla Camera di Commercio insieme a Comune e Provincia di Varese per gestire l’avvicinamento con le olimpiadi del 2026. A parlare è il project manager della VSCWG, Matteo Cesarini, soddisfatto di quanto avvenuto il 15 agosto al palaghiaccio: «La partnership con JSF è un grande obiettivo raggiunto per tutto il team di lavoro di Acinque Ice Arena che ha saputo gestire al meglio uno dei comitati Olimpici preso sempre a riferimento quando si parla di organizzazione e metodo di lavoro. Si tratta di un primo test in vista dei prossimi periodi e in particolare in vista del 2026 quando la permanenza del team sarà ovviamente più lunga con lo sguardo fisso alle gare Olimpiche».

A rendere speciale la serata anche il “tutto esaurito” fatto registrare sugli spalti. «Questo è un metro del successo – prosegue Cesarini – ma non è l’unico. Anche il calore del pubblico è stato molto importante e ha emozionato anche gli atleti del team del Giappone, in una serata che ha visto sul ghiaccio atleti provenienti da diversi Paesi in un clima multiculturale fantastico e dal sapore pre-Olimpico. Siamo pronti adesso a concentrarci sui prossimi impegni, primo fra tutti i campionati senior di pattinaggio artistico, assegnati a Varese, che si disputeranno in dicembre».