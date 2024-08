Il matrimonio col killer della mafia pugliese e la strana morte per infarto. Chi è l’ex marito della vedova nera di Parabiago

Nella complessa e incredibile vita di Adilma Pereira Carneiro c’è stato spazio anche per un amore e un matrimonio quasi impossibile, quello con un killer della mafia garganica condannato a 29 anni di detenzione per aver ucciso due persone, rapina e sequestro di persona.

Stiamo parlando di Michele Della Malva, contiguo ai clan di Vieste che si contendono il controllo del territorio, che avrebbe conosciuto Adilma nel 2006 mentre entrambi erano detenuti. Lui con una condanna pesante da scontare per i reati di cui sopra, lei per essere stata trovata in possesso di 13,7 kg di cocaina e per i quali doveva scontare 4 anni di carcere.

Galeotto fu un incontro nell’ambito di un progetto organizzato da un’associazione che aiuta i detenuti a reinserirsi nella società. Scatta la scintilla, i due si sposano quando lei esce di prigione. Nel 2011 poi succede che Della Malva ottiene un permesso premio e decide di passare il tempo fuori dal carcere a casa di Adilma ma da quella casa uscirà in una bara di legno.

Ufficialmente Della Malva è morto d’infarto, si dice tra le braccia di Ariane, la figlia più grande di Adilma che all’epoca era una teenager di 17 anni. Anche in questo caso Adilma ne trae un vantaggio, ereditando una casa a Vieste.

Questa vicenda, ora, torna sul tavolo del pm Ciro Caramore che sta completando le indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio, l’ultimo compagno di Adilma Pereira Carneiro fatto uccidere dalla donna nell’ambito di un piano congegnato e messo in atto con sei complici (forse sette? si sta esaminando anche la posizione di un agente di Polizia Locale, ndr) e culminato con l’investimento del povero Ravasio mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta lo scorso 9 agosto in via Vela a Parabiago.

Più si scava nella vita di Adilma e più emergono misteri difficili da decifrare e rimettere al proprio posto tra riti spirituali, seduzione e fame infinita di soldi. Prima di Ravasio e di Della Malva, infatti, c’è un altro “marito” morto, il cui nome potrebbe essere Paulo, ucciso in Brasile in circostanze al momento non note. Tra i famigliari di Adilma, che da tempo hanno tagliato i ponti con lei, serpeggia da sempre il sospetto che sia stata proprio la “vedova nera” a dare l’ordine di ucciderlo.