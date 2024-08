Il mondo dell’arte piange il maestro Luigi Bello

Mondo dell’arte in lutto. Se ne è andato all’età di 95 anni il maestro Luigi Bello. Ad annunciare la sua scomparsa sono state le figlie.

Nato il 19 agosto 1928 a Legnano, si è formato tra la sua città natale e Milano e ha vissuto una lunga parte della sua vita nell’Alto Varesotto, a Cadegliano Viconago, sul confine con il Canton Ticino.

Pittore, scultore, ceramista, ha dedicato tutta la sua vita all’arte. Apprezzato per la sua arte e per il suo modo di fare sempre umile e disponibile, ha donato diverse opere sia a Cadegliano che a Lavena Ponte Tresa: una sua scultura fa parte del “Cammino dell’arte”, mentre un suo dipinto è in mostra nella biblioteca lavenese. Lo scorso maggio la sua ultima mostra a Cuvio, intitolata “L’emozione del segno”.

I funerali si svolgeranno martedì 13 agosto alle ore 17 presso la chiesa di Cadegliano Viconago.