Il Principe Ranocchio chiude la rassegna E…state in Paese a Cazzago Brabbia

Lo spettacolo Il Principe Ranocchio della Compagnia Roggero di Angera è il terzo e ultimo spettacolo della seconda edizione della rassegna “E…state in Pase” a Cazzago Brabbia.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 10 agosto alle ore 21 nel Cortile dei Pescatori a Cazzago Brabbia.

Un Re dormiglione e una principessa vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione. A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo.

Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio?

Lo spettacolo è una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm. Uno spettacolo divertente in cui momenti come la conversazione telefonica tra i personaggi e la realizzazione di una torta ironizzano su alcuni aspetti della vita contemporanea.

La particolare scenografia/baracca rappresentante il castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni durante la rappresentazione.

Temi musicali composti appositamente per lo spettacolo ne accompagnano lo svolgimento.

La partecipazione è per tutti gratuita.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso l’oratorio di Cazzago. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Poste Italiane e la direzione artistica Teatro dei Burattini di Varese di Chicco e Betty Colombo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito del Comune di Cazzago Brabbia o le relative pagine social.