Il programma tv “Panino Perfetto” su Food Network parte da Varese

Dopo il grande successo della prima stagione, torna su Food Network canale 33 “Il Panino Perfetto” di Vittorio Gucci, viaggio per raccontare l’Italia scovando le filiere agroalimentari sconosciute o quasi dimenticate, le eccellenze nascoste, le storie dei territori, e sfidare la tradizione gastronomica.

Al grido di “Io mangio tutto tra due fette di pane” Vittorio girerà diverse regioni accompagnato come sempre dalla figlia, Sofia Plescia, modella e attrice che avrà un ruolo piuttosto curioso all’interno del programma, oltre che tenere a bada il padre. Si parte da Varese, città dell’asparago di Cantello, della luganegae della formagella del Luinese.

«Tra le novità di quest’edizione, sarò io a giudicare chi tra due paninoteche del posto riuscirà a realizzare il panino perfetto con l’ingrediente a Km0 che gli indicheremo noi», spiega il “musical chef” che ha scritto questa nuova stagione in tandem con l’autore Raffaele “Skizzo” Bruscella.

Il viaggio proseguirà in Toscana, terra di chianina e cavolo nero, per poi approdare a Roma, dove la fanno da padrona il carciofo e la porchetta, e risalire in Emilia Romagna, Milano, Brescia, tornare a Napoli, tra i gusti del mercato della Pignasecca, per poi risalire a Como.

«Mostreremo l’Italia, il paese più bello e più buono del mondo», spiegano gli autori. Un viaggio nei sapori in 8 puntate con la regia di Fabio Villoresi prodotte da Addictive Ideas che andranno in onda dal 3 settembre dalle ore 22 sul canale 33 di Warner Bros. Discovery e poi disponibili su Discovery+. Sarà possibile seguire il viaggio con “Il Panino Perfetto” su Instagram e Facebook.