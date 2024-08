Il senatore Magni e il consigliere regionale Rosati di Alleanza Verdi Sinistra si uniscono alla protesta per il bosco di Gallarate

Anche il senatore Tino Magni e il consigliere regionale Onorio Rosati, di Alleanza Verdi Sinistra, si uniscono alla protesta contro il taglio del bosco in via Curtatone a Gallarate deciso dal Comune e dove sorgerà la nuova scuola unificata per i quartieri di Cajello e Cascinetta. (nella foto un gruppo di attivisti del Comitato “salviamo gli alberi a Gallarate”)

I due esponenti politici annunciano la loro presenza al presidio. «È inaccettabile ciò che è accaduto oggi al presidio di Gallarate contro il taglio del bosco – affermano i due esponenti di Alleanza Verdi Sinistra -. Il dissenso non può essere messo sotto silenzio a colpi di fogli di via e l’arresto di una persona. Siamo solidali con la battaglia ambientalista per salvare il bosco di Gallarate. Domani saremo al presidio per manifestare la nostra solidarietà ai manifestanti e per protestare contro le decisioni dell’amministrazione comunale».