In giro per Luino con fumo e coltello. Denunciato dalla Polizia

A diciassette anni girava per strada con hashish e coltello in tasca. La Polizia di Stato di Luino, nel pomeriggio del 20 agosto, ha sottoposto a controllo un diciassettenne, italiano e residente a Luino, individuato nei pressi della stazione ferroviaria dove si trovava in compagnia di altri coetanei; il minorenne è stato notato per l’atteggiamento sospetto tenuto alla vista degli agenti.

Il controllo effettuato dagli agenti del Settore di Polizia di Frontiera ha dato esito positivo. Il giovane, infatti, aveva con sé un coltello “a farfalla” di 22 cm, il cui porto in luogo pubblico è vietato, che è stato sequestrato e che gli è valsa la denuncia alla Procura della Repubblica per i minorenni.

Inoltre, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, verosimilmente acquistata poco prima e destinata all’uso personale, per cui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente. Al termine degli atti, il diciassettenne è stato riaffidato ai genitori.