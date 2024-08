Incidente nella notte a Canegrate, coinvolti cinque giovanissimi tra i 16 e i 18 anni

Incidente nella notte a Canegrate, dove per cause in fase di accertamento un’auto con a bordo cinque giovanissimi è finita fuori strada in via D’Annunzio intorno alle 2.

Per soccorrere gli adolescenti coinvolti nell’incidente, tutti tra i 16 e i 18 anni, sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Legnano e l’automedica di Legnano, inviate sul posto in codice giallo dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Il personale sanitario dopo le prime cure sul posto ha provveduto al trasporto in pronto soccorso, rispettivamente all’Ospedale di Legnano e all’Ospedale San Carlo di Milano, sempre in codice giallo.