La biblioteca dei ragazzi di Varese si sposta e lascia spazio ai lavori per lo Studentato

Per consentire l’avvio dei lavori del nuovo Studentato diffuso di Biumo Inferiore, il progetto di rigenerazione urbana che coinvolge anche lo stabile di via Cairoli, a partire da domani 20 agosto la Biblioteca dei ragazzi viene trasferita al piano terra della Biblioteca Civica, in via Sacco.

Un trasferimento momentaneo, in vista di quello definitivo negli spazi della ex Caserma, dove sorgerà il nuovo Polo culturale della città. La sezione dedicata ai ragazzi da domani sarà dunque negli spazi dell’emeroteca e nello spazio consultazione adiacente. L’emeroteca a sua volta viene spostata al primo piano della Biblioteca civica, insieme alla sala studio.

Prosegue poi fino al 31 agosto l’orario estivo per la Biblioteca civica, che con gli spazi di consultazione e prestito libri, la sala studio, l’emeroteca e la Biblioteca dei Ragazzi saranno aperti il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 -13.00 e dalle 14.00 alle18.00; il mercoledì dalle 9.00 alle 14.00, il sabato dalle 9.00 alle13.30. Chiusura per il lunedì.

Nel video il racconto del progetto dello Studentato di Biumo nelle parole dell’assessore Andrea Civati e del presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini, già rettore dell’Università dell’Insubria.