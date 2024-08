La Biblioteca di Busto Arsizio in vacanza con i cittadini

La Biblioteca comunale G.B. Roggia non chiude nel mese di agosto e anche a chi è fuori città offre, tramite il portale MediaLibraryOnline – MLOL, la possibilità di prendere in prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo in edizione integrale, ascoltare musica e audiolibri in streaming e download e accedere a centinaia di migliaia di altre risorse digitali.

Si tratta di un servizio gratuito, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, già molto apprezzato dagli iscritti alla Biblioteca, visto che nell’anno 2023 è stato utilizzato da 1.113 persone che hanno scaricato 4.139 ebook, facendo registrare il numero più alto di download nell’ambito del Sistema Bibliotecario.

Usufruire del servizio è molto semplice, basta disporre di una connessione Internet.