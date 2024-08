La Pro Patria fa sua l’amichevole con l’AlbinoLeffe, infortunio per Renault

Si conclude con una vittoria per 0-1 sull’AlbinoLeffe a il pre-campionato della Pro Patria, che a Zanica ha effettuato l’ultimo test estivo prima del doppio esordio casalingo di domenica 11 in Coppa Italia contro la Pergolettese e poi di domenica 25 in campionato contro il Renate. (leggi qui )

Al di là della vittoria, che non fa statistica né porta punti, l’amichevole porta sorridi e lacrime per i ragazzi di mister Riccardo Colombo. L’allenatore ha riproposto il 3421 già visto nel finale della scorsa stagione e nelle prime uscite di luglio e agosto, con i nuovi acquisti Cavalli e Toci schierati titolari ai nastri di partenza insieme al match winner Travagliani prima della girandola dei cambi, tra cui quello forzato per Renault, costretto al forfait dopo 15′ per un infortunio che si prospetta abbastanza grave, in attesa dei responsi medici.

«Quello di oggi è stato un ottimo allenamento, fatto con la mentalità giusta – commenta mister Colombo -. Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva in questi giorni e oggi l’abbiamo messo in pratica bene. L’approccio è stato ottimo, rispetto all’ultima amichevole abbiamo fatto passi in avanti. Sappiamo che il percorso è lungo, ma stiamo già incominciando ad acquisire una certa identità e mentalità. Sono molto contento della partita di oggi».

«L’unica nota negativa – conclude Colombo -, è stato l’infortunio di Renault. Nei prossimi giorni sarà valutato, le sensazioni non sono positive. Intanto abbiamo recuperato tutti gli altri acciaccati a parte Lombardoni. Siamo pronti per la partita di domenica contro la Pergolettese in Coppa Italia».

ALBINOLEFFE – PRO PATRIA 0-1 (0-1)

MARCATORI: 26′ pt Travaglini (PPA)

Albinoleffe (3-5-2): Marietta (1′ st Facchetti); Borghini (1′ st Zambelli), Potop, Evangelisti; Gusu (1′ st Grassia), Ricordi (17′ st Parlati), Giorno (1′ st Agostinelli), Zanini (17′ st Vinzioli), Giannini (1′ st Munari), Capelli (1′ st Angeloni), Longo (17′ st Zoma). A disposizione: Taramelli, Freri. Allenatore: Lopez

Pro Patria (3-4-2-1): Pratelli (17′ st Rovida); Sassaro (41′ st Miculi), Cavalli (17′ st Alcibiade), Travaglini (1′ st Bashi); Renault (15′ pt Somma, 31′ st Reggiori), Palazzi (1′ st Nicco), Mallamo (1′ st Ferri), Piran (25′ st Citterio), Mehic (1′ st Ferrario), Pitou (17′ st Ravn); Toci (17′ st Curatolo). A disposizione: Bongini. Allenatore: Colombo.