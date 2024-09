Colombo analizza il pareggio della Pro Patria: “Buona partita, ma serve il gol per sbloccarci”

Mister Riccardo Colombo e Giovanni Terrani analizzano nella stampa dell’AlbinoLeffe Stadium il pareggio per 0 a 0 tra AlbinoLeffe e Pro Patria.

COLOMBO 1 – Lo spirito della squadra è stato buono. I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita. Ci manca il gol per sbloccarci, probabilmente a livello mentale. Però oggi vedo tanti lati positivi: non abbiamo subito gol contro una squadra forte, di categoria, compatta e aggressiva. Oggi abbiamo visto tutti che l’AlbinoLeffe ha giocatori importanti come Zoma, che ha spunti importantissimi. La partita è stata equilibrata e le nostre occasioni le abbiamo avute. Dobbiamo comunque tirare di più in porta, lo sappiamo benissimo e i ragazzi ci stanno lavorando in allenamento. Ci manca un po’ di coraggio, dobbiamo lavorare anche su questo

COLOMBO 2 – In questo momento sono amareggiato per lo 0 a 0. Sicuramente però ci sono tanti lati positivi. Penso a Bashi, che alla settima partita in carriera ha retto un avversario davvero forte ed è stato concentrato per tutti i 90 minuti. Anche la coppia di centrocampisti ha fatto bene, in tutte le fasi di gioco: abbiamo costruito bene, anche se possiamo migliorare in certi frangenti e sulle posizione dei trequartisti. Terrani pure ha fatto una buona partita, anche se un po’ si è isolato sull’esterno per caratteristiche sue.

COLOMBO 3 – L’atteggiamento di tutta la squadra è stato positivo: quando qualcuno sbagliava la ri-aggressione è sempre stata fatta bene, dalle punte a Pitou. È un aspetto a cui tengo molto. Dobbiamo riempire meglio l’area sui cross, oggi Piran è stato molto bravo a mettere in area palle interessanti, qualcosa però la dovremo cambiare a livello di inserimenti, perché serve essere più pericolosi. Sono passate tante palle ma l’area è stata riempita troppo poco. Al di là di questo alla squadra possiamo dire poco.

TERRANI 1 – Felice dell’esordio da titolare, non mi capitava da un po’ di tempo. Devo ripartire dalle cose fatte bene e pensare già da domani al Padova. Al momento c’è del rammarico, la partita si poteva portare a casa. Abbiamo creato tanto sul campo di una squadra forte, come dimostrato dai punti che ha in classifica. C’è mancato qualcosa davanti, da domani si lavora perché dobbiamo iniziare a segnare.

TERRANI 2 – Noi più grandi dobbiamo prenderci qualche responsabilità in più e far star tranquilli i ragazzi. Siamo forti, lo vedo in allenamento. Ci manca poco per dare un bello sprint. Abbiamo buttato via tanti punti. Lo sappiamo, siamo arrabbiati, però l’atteggiamento è sempre stato giusto, e questo deve essere sempre la base.

TERRANI 3 – Io credo che sia (un blocco) psicologico, più che tecnico. Davanti siamo forti, chiunque giochi ha qualità. Ci manca anche un pizzico di fortuna: se ripenso alla partita con la Feralpi meritavamo di vincere, e di tanto anche. Siamo convinti che arriverà il nostro momento. Abbiamo tutte le carte per fare un ottimo campionato: c’è qualità, c’è freschezza e tutti lavorano molto bene in settimana. Siamo un bel gruppo, un aspetto fondamentale per fare un campionato importante.