La Pro Patria ospita il Renate per la prima di campionato, Colombo: “C’è voglia di iniziare bene”

Sono «good vibes» quelle che Riccardo Colombo ha captato alla vigilia del debutto della sua Pro Patria in campionato. A margine della prima, vera, conferenza stampa prepartita dell’anno l’allenatore dei bustocchi si affida a un’espressione oggi in voga che richiama le vibrazioni positive, nella speranza che siano di richiamo al capolavoro assoluto dei Beach Boys, ma, soprattutto, benauguranti rispetto alla brutta falsa partenza di un anno fa, quando, alla prima assoluta di Colombo, i tevigrotti delusero e, a sorpresa, vennero sconfitti dalla neopromossa Giana Erminio nella gara d’esordio.

A quattro mesi dall’ultima gara valida per i tre punti – nel frattempo due i turni giocati per la Coppa Italia – lo Speroni di Busto Arsizio torna infatti ad accendere i suoi riflettori per la gara di domenica 25 agosto, ore 18, tra i tigrotti bianco-blu e i vicini di casa, sempre grandi felici ma con colorazione del manto diverso, ovvero le pantere nere del Renate.

Presenze oramai fisse del Girone A di Serie C, Pro Patria e Renate sono entrambe due squadre rivoluzionate dal calciomercato e alla ricerca di un miglioramento dopo aver concluso lo scorso aprile una stagione fatta di alti e bassi di momenti solari e altri bui, mancando alla fine la qualificazione ai playoff. Oggi in sala stampa i lunghi spareggi per la Serie B non sono mai stati nominati – né dai giornalisti né dal mister (sorpreso per la mancata domanda) – durante la conferenza stampa d’esordio, quando solitamente si fissano i task annuali. Il motivo si nasconde forse nella consapevolezza, dopo tanti anni vissuti nell’ambiente bustocco, che di obiettivi si può incominciare a pensare e poi a parlare solo quando dall’orizzonte si intravvede l’isola, possibilmente quella del tesoro, fatta eccezione naturalmente per il traguardo minimo della salvezza, a cui sono tuttavia sono giocoforza chiamate le 60 squadre di Serie C e dunque parte viva del calcio professionistico.

COLOMBO: “ABBIAMO VOGLIA DI FARE UN PERCORSO IMPORTANTE”

«C’è tanta voglia di riiniziare – commenta Colombo -. C’è voglia di fare un percorso importante e, soprattutto noi dello staff, riprendere qualcosina lasciato negli ultimi mesi l’anno scorso. Nei ragazzi vedo la voglia di iniziare. In Coppa Italia abbiamo fatto bene e ci siamo avvicinati bene alla partita di domani. C’è sempre tanto da migliorare ma l’importante è l’atteggiamento mostrato finora è stato importante».

“FARE, SBAGLIARE E REAGIRE”

«Dove migliorare? Sotto l’aspetto della finalizzazione e negli ultimi 30 metri, comunque nelle due partite ufficiali abbiamo sempre concluso la gara con la porta inviolata e questo è un aspetto positivo: dobbiamo iniziare da lì. Alla mia squadra chiedo la capacità di saper reagire sempre, andare sempre in avanti e non soffermarsi sull’errore quando si è campo. A volte agli attaccanti è successo di sbagliare un goal e uscire dalla partita per alcuni minuti. Ma se non si crea, se non si agisce, non abbiamo la possibilità di decidere noi le partite: fare, sbagliare e reagire».

“BOCALON E PLESCIA SONO ATTACCANTI TEMIBILI”

In attesa della prime convocazione, al momento quattro i giocatori indisponibili (sicuramente non sarà della partita Lombardoni) per Colombo, che spera ancora di recuperare i suoi uomini in vista dell’arrivo delle pantere nere. Questa l’analisi sugli avversari:«Il Renate è cambiato parecchio anche se è rimasto con giocatori di spessore e molto forti. In attacco Bocalon e Plescia sono giocatori temibili, hanno il goal nel sangue e noi dobbiamo fare una grande prestazione in difesa, cercando anche di esprimerci bene con la palla e fare male con le nostre caratteristiche».