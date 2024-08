La Robur Saronno prende la rincorsa per lo storico esordio in Serie B Nazionale

La Robur Basket Saronno inizia a preparare lo sbarco in Serie B Nazionale. Lunedì sera – 19 agosto – l’AZ Pneumatica si è radunata al PalaRonchi per effettuare i primi test e il primo allenamento stagionale dopo le “sgambate” avvenute nel mese di luglio.

Gli “amaretti” hanno lavorato agli ordini di coach Stefano Gambaro che avrà accanto uno staff composto dagli assistenti Ezio De Piccoli e Gianni Bettoni e dal preparatore atletico Francesco Giandomenico. La squadra è stata confermata quasi per intero dopo la storica promozione della primavera scorsa, segno della fiducia che ricopre la società nel proprio nucleo storico. Le aggiunte, due, sono però sostanziose con l’ex canturino Giacomo Maspero posizionato sotto canestro e con Niccolò Giulietti arrivato per il raduno. Guardia-ala di classe 2002, alto 1,96, Giulietti arriva dalla Juvi Cremona (Serie A2).

La preparazione al terzo campionato nazionale procederà al centro Ronchi tra sedute all’aperto, in palestra e sul parquet. La società del presidente Ezio Vaghi ha intanto programmato una serie di amichevoli, la prima delle quali sarà a Seveso (sabato 24, ore 18) contro l’Acqua San Bernardo Cantù, seppure a porte chiuse. Particolarmente significativo anche il match del 4 settembre a Bormio quando l’AZ Pneumatica affronterà Francoforte, squadra che milita in Bundesliga e che nel 2016 strappò a Varese la Fiba Cup in finale a Chalon. Il calendario prevede anche i confronti con Borgomanero (31/8), Desio (7/9) e i tornei di Legnano (14-15/9) e San Giorgio su Legnano (21-22/9).

«Siamo carichi per una sfida importante e l’affrontiamo con il giusto entusiasmo – le parole di coach Stefano Gambaro – La società, i ragazzi, il coach e lo staff dell’anno scorso hanno vinto il campionato al culmine di un lavoro che reputo eccezionale. Io mi sono preparato per essere all’altezza della situazione, ho tantissime motivazioni e davvero non vedere l’ora di cominciare. La categoria significa tanto e sicuramente ci porta parecchio entusiasmo; adesso dobbiamo focalizzarci tutti insieme sul prossimo impegno, per fare il meglio possibile».