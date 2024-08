La Valcuvia si anima di note che arrivano dall’Andalusia

Domenica 11 agosto a Cavona, a grande richiesta, una stella del mondo della chitarra classica spagnola torna alla rassegna MusiCuvia per la terza volta successiva. Antonio Dominguez ha studiato con il famoso Aureo Herrero, amico e discendente della famosa scuola del celeberrimo chitarrista spagnolo Andrés Segovia.

Vincitore di una pletora di concorsi e competizioni internazionali e musicista a tutto tondo, è anche compositore ed ha al suo attivo numerose creazioni in prima assoluta, come il concerto per flauto di pan e orchestra, eseguito da Michel Tirabosco a S. Pietroburgo.

Dopo la sua vittoria al Concorso internazionale Francisco Tarrega, nel 1982, il Maestro Dominguez si interessa alla musica da camera e all’influenza del folklore tradizionale. Stavolta, dopo una prima parte di classici ricci da Bach, Barrios e Fernando Sor – un studente illustre di armonia alla scuola del coro del monastero di Montserrat dal cerca 1780 – Maestro Dominguez ci porta in un ricco viaggio musicale di Andalusia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo grazie ai compositori famosi del periodo come Isaac Albéniz, Francesco Tárrega e Enrique Granados, comunemente considerato l’esponente principale di “nazionalismo musicale”, la sua musica essendo caratterizzata da uno stile unicamente spagnolo, influenzato dai compositori famosi Manuel de Falla e Pau Casals.

Una vera occasione per chiudere gli occhi e immergersi nell’inebriante atmosfera araba dell’Andalusia del passato. Sotto la sua nuova associazione creato da Andrew Jolliffe, Margherita Gianola, Miriam Caccaro, Andrea Andreoli e Fabio de Bortoli, MusiCuvia si svilupperà a nome della vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

DALL’ANDALUSIA ALLA VALCUVIA Chiesa di San Michele, Cavona, domenica 11 agosto alle ore 21.00

Sito Web: www.musicuvia.com