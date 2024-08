Le musiche medievali aprono la “MedFest” al Monastero di Torba

Il Monastero di Torba a Gornate Olona apre le sue porte per un’esperienza alla scoperta della musica dell’epoca longobarda. Sabato 31 agosto, alle ore 21, l’Ensemble Vocale Antiqua Laus, diretto da Alessandro Riganti, interpreterà i canti che risuonavano nelle chiese del Nord e del Sud durante il dominio longobardo in quello che sarà un viaggio attraverso i secoli.

L’iniziativa è inserita nel ciclo “Sere FAI – Musica al tramonto” e sarà il concerto d’apertura di “MedFest”, il Medioevo Festival in Lombardia, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione è promosso dall’associazione Res Musica e ha ottenuto il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia; “MedFest” è inoltre stato selezionato e inserito nel programma “Cultural Olympiad” legato i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Inoltre, sino a inizio ottobre, toccherà diverse province lombarde: Lecco, Sondrio, Varese, Monza e Brianza e Bergamo.

Grazie all’introduzione storica di Angelo Rusconi, il pubblico che parteciperà al concerto potrà comprendere il contesto storico e religioso in cui questi canti sono nati e si sono sviluppati. L’Ensemble Vocale Antiqua Laus, specializzato nell’interpretazione del repertorio musicale ambrosiano, eseguirà brani tratti dagli antichi manoscritti e dedicati ai grandi santi del popolo longobardo e alle principali feste dell’anno. Un mondo fatto di fede, ritualità e devozione, in cui saranno svelati aspetti poco conosciuti della storia longobarda.

Il concerto è gratuito ma per partecipare è necessario acquistare il biglietto d’ingresso al Monastero, in vendita online CLICCANDO QUI. Il costo del biglietto è € 8 (gratuito per gli iscritti FAI), mentre l’ingresso con visita guidata € 15 (€ 7 per gli iscritti FAI). Il bene sarà aperto dalle ore 18:00 alle 22:30 e sarà possibile cenare con light dinner al costo di € 16 (prenotazione obbligatoria) nell’antico refettorio del monastero, con prenotazione al n. 348 8687196 oppure via email anticatorre.torba@gmail.com