Lega: “La gestione Txai di Varese”

Marco Bordonaro, segretario cittadino della Lega, interviene nel dibattito scatenato dall’errore nella segnaletica stradale orizzontale in via Sacco davanti al Comune di Varese dove è comparsa la scritta “Txai” anziché “Taxi“. Bordonaro riconosce lo strafalcione che ha scatenato l’ironia sui social ma al contempo, partendo da questo errore, apre una riflessione sulla gestione comunale.

La gestione txai di Varese.

Vorremmo dare la colpa dell’errore lapalissiano a una banale insolazione degli operai addetti al rifacimento della segnaletica orizzontale, ma perché suscita tutto questo clamore ciò che sarebbe passato facilmente quasi inosservato e rapidamente perdonato? Uno strafalcione che fa ridere ma anche riflettere. Al di là della posizione emblematica -proprio davanti al nostro meraviglioso Palazzo Estense – é altrettanto emblematico della gestione comunale degli ultimi anni. Non c’é cattiveria, quanto sciatteria: qualcosa si fa, con grandi risorse mai viste prima grazie, prevalentemente, a Regione Lombardia , ma il risultato é sempre acciaccato, mai pari alle aspettative, i cantieri sono in ritardo e non si vede mai la luce in fondo al tunnel. Così il piano stazioni é un’altro “txai”, largo Flaiano e i lavori della ex caserma altrettanto incerti, i piani asfaltature, il nuovo teatro di cui non si hanno più notizie, l’ippodromo, la Schiranna, il Sacro Monte. La parola d’ordine é TXAI: ci sono le risorse e perfino un pizzico d’impegno, ma manca la cura e l’amore per far veramente funzionare la città. A noi rimane solo il riso amaro, un po’ di gusto per la polemica e l’opposizione in consiglio comunale, aspettando le prossime elezioni comunali… Buona fine estate a tutti.

Marco Bordonaro Segretario Lega Varese