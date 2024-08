Lesa Cup 2024: al via il tabellone delle qualificazioni

Inizieranno lunedì 19 agosto alle ore 9.45 le prime qualificazioni della quarta edizione della Lesa Cup. Il torneo ITF da 25mila dollari di montepremi si disputa sui campi in terra battuta dello Sporting Lesa, in provincia di Novara.

La finale è invece in calendario per domenica 25 agosto. Già nel pomeriggio di domenica i giocatori hanno iniziato a scaldarsi con i primi allenamenti nella splendida cornice del lago Maggiore. Sono 27 i tennisti italiani che faranno da padroni nella lista delle qualificazioni per l’edizione 2024. Aprirà il torneo alle ore 9.45 Pietro Pampanin testa di serie n.2 contro l’italiano Manuel Pace. Sul campo 2 giocherà alla stessa ora Manuel Plunger, testa di serie n. 3 contro Matteo Liusso. Sul campo 2 e sul campo 3 si sfideranno altri 4 italiani: Marco Furlanetto testa di serie n. 4 contro Liam Savio e Flippo Mazzola testa di serie n. 6 contro Alessio Demichelis.

A seguire l’entrata in campo dell’italiano Stefano Reitano testa di serie n. 1 contro il tedesco Sebastian Buehler. Giulio Stella giocherà contro il francese Antoni Fabre testa di serie n.13. L’italiano Gilberto Ravasio giocherà contro Gregorio Biondolillo, testa di serie n. 12. Dalle ore 15.45 l’italiano Federico Valle, testa di serie n. 13 affronterà il connazionale Mattia Colli. Gli incontri di lunedì si chiuderanno con la sfida tra Gabriele Mellerio e Rocco Piatti (figlio dell’ex tecnico di Jannik Sinner, Riccardo Piatti) e testa di serie n. 14 a partire dalle ore 18.30. Ma la Lesa Cup non è solo tennis. Durante tutta la settimana il torneo sarà arricchito da numerosi eventi collaterali, tra cui concerti, aperitivi e incontri letterari che intratterranno e coinvolgeranno tutto il pubblico presente.