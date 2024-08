L’estate non è finita, da lunedì torna il sole

Domenica contraddistinta da un cielo molto nuvoloso, sia al mattino che nel pomeriggio. Per tutto il giorno, il Centro Geofisico Prealpino, annuncia rovesci e temporali sparsi con la possibilità che alcuni di questi fenomeni siano localmente di forte intensità. Ma il maltempo lascia presto spazio al ritorno del sole già da domani, lunedì 19 agosto: l’estate non è ancora finita. A partire dalla serata, si prevede un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo dell’asciutto da Ovest. Le temperature subiranno un calo, contribuendo a creare un’atmosfera più fresca rispetto ai giorni precedenti e in media con le temperature stagionali.

Lunedì: miglioramento graduale e temperature in aumento

L’inizio della settimana vedrà ancora una certa nuvolosità residua al mattino, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Il cielo diventerà progressivamente più soleggiato e le condizioni rimarranno asciutte. A tratti, sarà percepibile una leggera ventilazione proveniente da Nord, che contribuirà a rendere l’aria più fresca e piacevole. Le temperature, rispetto a domenica, inizieranno a risalire, segnalando un ritorno verso condizioni più tipiche per la stagione.

Martedì: soleggiato e con temperature in lieve aumento

Martedì si prospetta come una giornata decisamente più stabile e soleggiata. Durante il pomeriggio si potrà osservare la formazione di cumuli, tipici della stagione estiva, ma senza particolari rischi di precipitazioni. Le temperature continueranno il loro trend di lieve aumento, mantenendosi comunque all’interno delle medie stagionali e senza raggiungere picchi di calore estremi. Questo scenario favorisce un clima ideale per chi desidera godersi le attività all’aria aperta senza l’oppressione del caldo eccessivo.

Mercoledì e giovedì la tendenza è sempre del bel tempo con sole e temperature senza significative variazioni.