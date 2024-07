L’ex Ilva è in vendita. Il ministro Urso autorizza la pubblicazione del bando

L’ex Ilva è in vendita. Il ministro Adolfo Urso ha infatti autorizzato la pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse per l’acquisizione dei beni e delle attività aziendali di Ilva e Acciaierie d’Italia, in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi. Gli interessati avranno tempo fino al 20 settembre 2024 per trasmettere la documentazione necessaria.

Tra le altre società ci sono: Ilva Servizi Marittimi spa, Ilvaform spa, Taranto Energia srl, Socova sas, Adi Energia srl, Adi Servizi Marittimi srl, Adi Tubiforma srl e Adi Socova sas. L’avviso, sottoscritto dai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria (Danovi, Di Ciommo e Savi) e dai commissari di AdI in amministrazione straordinaria (Fiori, Quaranta e Tabarelli), sarà pubblicato sui siti web https://www.gruppoacciaierieditaliainas.it e https://www.gruppoilvainas.it, in lingua italiana e inglese.

Tra gli obiettivi della procedura vi sono lo sviluppo della produzione siderurgica in Italia, l’esecuzione delle misure di tutela ambientale volte alla riduzione delle emissioni di CO2 e l’impegno alla decarbonizzazione dei processi produttivi, in conformità alle prescrizioni della normativa nazionale ed europea.

Inoltre, è prevista la tutela dei livelli occupazionali, con l’obiettivo di ridurre significativamente il ricorso agli ammortizzatori sociali, mantenendo un costante dialogo con le parti sociali. La procedura di cessione mira, inoltre, a prevedere attività e forme di compensazione a favore delle comunità locali e a preservare la continuità dei complessi aziendali delle Società in AS, con l’obiettivo di riportarle rapidamente ai massimi livelli di attività. (Fonte ministero Made in Italy)