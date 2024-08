L’incendio all’ospedale di Cuasso al Monte è stato domato. Arpa: “Non ci sono sostanze pericolose”

Un incendio è divampato nella serata di sabato 24 agosto, nell’area del vecchio ospedale di Cuasso al Monte, una struttura abbandonata. L’incendio è partito dal piano terra con diversi focolai attivi che hanno coinvolto materiale plastico in disuso. A detta dell’Asst presente sul posto con i suoi tecnici si tratta di materiale di avanzo del periodo Covid. (foto Arpa: il luogo dove si è scatenato l’incendio)

Dopo aver lavorato per tutta la notte, i Vigili del fuoco hanno domato tutti i focolai e stanno procedendo alla bonifica e all’ispezione dei locali interessati per escludere la presenza di eventuali senza tetto o persone all’interno.

Sul posto i Vigili del fuoco con tre mezzi, autobotte, autoscala e carro aria di Varese, carabinieri e 118 e personale dell’Asst. Le operazioni di smassamento e spegnimento dei focolai ancora attivi sono condotte dai vigili del fuoco di Somma Lombardo e Saronno.

Nella nottata i tecnici del dipartimento Como-Varese di Arpa e Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico )Lombardia hanno raggiunto il vecchio ospedale di Cuasso. Dopo le analisi dei prelievi di campioni sul luogo dell’incendio non hanno rilevato la presenza di sostanze pericolose.