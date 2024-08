L’incredibile vittoria a pallavolo dell’Italia sul Giappone

Avete presente Italia-Germania 4-3? Ecco, il quarto di finale del torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi può essere accostato alla leggendaria partita dell’Azteca. Italia-Giappone 3-2, il risultato, e fino a qui sembrerebbe una partita equilibrata e decisa al tie-break come ce ne sono tante in questo sport.

E invece no. L’Italia del c.t. Fefé De Giorgi ha vinto un match nel quale era sotto per 2 set a o (e anche qui, può accadere) e dove i nipponici comandavano 24-21 nel terzo parziale. Sull’orlo, o forse oltre, dell’ennesima eliminazione dolorosa ai Giochi olimpici (unico titolo che manca all’Italvolley), Romanò e compagni hanno compiuto un’impresa memorabile.

Prima hanno annullato i tre match point agli avversari, poi hanno vinto quel set e quello successivo portando la gara al quinto e decisivo parziale. L’Italia è sembrata poter vincere anche in questo caso, ma sul 13 pari hanno fallito un attacco consentendo al Giappone di servire per il quarto match point del pomeriggio. E qui il miracolo sportivo si è completato: battuta sbagliata degli asiatici e altri due punti consecutivi dell’Italia che vola in semifinale. E che continua a sognare.