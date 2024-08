Liuc dà il benvenuto alle matricole con un’app

La Liuc – Università Cattaneo di Castellanza si prepara a ricevere le nuove matricole delle lauree triennali con una settimana all’insegna dell’accoglienza e dell’innovazione, dal 9 al 13 settembre 2024. L’iniziativa vuole far conoscere agli studenti, futuri ingegneri gestionali ed economisti, l’ambiente universitario e i servizi che saranno a loro disposizione durante il percorso accademico.

Per facilitare l’orientamento nel campus, la Liuc introduce l’App Actionbound, una delle poche università ad adottare una soluzione tecnologica di questo tipo. L’applicazione offre itinerari personalizzati che permettono di esplorare il campus e scoprire i luoghi significativi e i servizi più utili. Disponibile in diverse lingue, Actionbound è accessibile anche agli studenti internazionali e ai loro genitori, rappresentando un valido strumento per un’accoglienza completa e inclusiva.

I percorsi di avvicinamento, specifici per ciascun corso di laurea, sono il fulcro della settimana di accoglienza. Per le matricole di ingegneria gestionale, il progetto Start prevede una serie di attività che introducono al “modo di imparare” degli ingegneri, favorendo dinamiche relazionali costruttive tra i nuovi compagni di corso. Questi percorsi sono studiati per creare un ambiente di apprendimento collaborativo e motivante, dove gli studenti possono iniziare a conoscersi e a lavorare insieme. Parallelamente, gli studenti di Economia e management avranno l’opportunità di familiarizzare con gli strumenti didattici offerti dalla Liuc.

I percorsi includono sessioni di Business English e introduzioni alla matematica e alla statistica universitarie, preparando così le matricole a gestire al meglio le sfide accademiche che le aspettano. Gli obiettivi principali di questa settimana di accoglienza sono molteplici: creare un forte spirito di gruppo, offrire occasioni di confronto tra pari, motivare gli studenti a impegnarsi nel loro corso di laurea e consentire ai docenti di iniziare a conoscere i loro futuri studenti.