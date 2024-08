Mamma e tre bimbi piccoli si perdono sopra Bognanco nel Vco, trovati nella notte

L’allarme è scattato domenica sera all’ora di cena: quattro persone disperse sopra Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Un mancato rientro che non è però come gli altri: a non essere rincasati sono tre bambini di tenera età di 6, 5 e 3 anni che erano insieme alla madre.

I quatro alloggiavano al rifugio il Dosso, sopra il paese.

La stazione di Bognaco insieme al Sagf sta cercando la donna e i tre figli.

La famigliola era uscita alle 12 per un’escursione, e non ha fatto rientro.

Attorno alle 23 le squadre di terra del Cnsas li hanno individuati: solo un bimbo ha problemi di salute, dolorante ad un polso, mentre gli altri tre sono in buone condizioni.