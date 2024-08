Martedì alle Bettole: sei corse al galoppo dalle ore 18

Messo in archivio il Criterium Varesino di sabato scorso (successo per Lao Tsu montato da Fabio Branca e allenato dal clan Botti), si torna a correre alle Bettole nel tardo pomeriggio di martedì 6 agosto con il consueto programma fatto di sei corse al galoppo (ore 18, ingresso libero e capienza limitata a 2mila spettatori).

Galleria fotografica Una sera alle Bettole: le corse di sabato 3 agosto 4 di 38

Le due corse più rilevanti sono la quarta e la quinta, il premio “Mondo Galoppo” e il premio “Alex Piombo”. Nel primo caso si tratta di una maiden per femmine di due anni dove, però, il campo partenti è ridotto a soli quattro soggetti impegnati in una volata da mille metri su pista in erba. Il “Piombo” invece offre tra le gabbie ben 11 pretendenti al successo finale da conquistare sulla distanza dei 1.600 metri, sempre su erba.

A offrire i favoriti della giornata – attraverso il video prodotto da Brusa.Media – è questa volta l’allenatore Marco Gonnelli, toscano trapiantato da anni a Varese, fresco di due successi a Merano grazie ai suoi cavalli Baballi e Sopran Papavera.

Secondo Gonnelli nel “Mondo Galoppo” il duello per la vittoria potrebbe essere tra Akarima (con Andrea Mezzatesta) e Waziya (Dario Di Tocco). Più complicato l’Alex Piombo nel quale Gonnelli punta… su se stesso con Blue Zaffiro affidato a Di Tocco ma anche su Zuleika, allenata e condotta da Valeria Toccolini.

La serata si apre alle 18 con il premio Myliuscaffé, handicap di minima dedicato agli amatori sui 1.950 metri in sabbia. Salsapoppy (Riccardo Di Moro) ha un peso importante ma anche ottime qualità ma dovrà guardarsi dalla concorrenza, a partire da Mati Megabyte affidato a Gabriele Calabretta.

Sabbia anche per la seconda corsa, premio Angera dedicato ai “fondisti” (2.700 metri): Sopran Calypso può spuntarla con Sara Del Fabbro, possibilità anche per Charlie Max con Dario Vargiu.

La terza corsa è il Premio Boarezzo, handicap di 2.100 metri che inaugura la serie serale su erba. Davanti a tutti per Gonnelli ci sono Sopran Modigliana con Federico Bossa e Taijne con Dario Di Tocco, ma il leggero (e già vincente) Live is Life (Sara Del Fabbro) può sorprendere. Dopo le due corse clou, la conclusione della serata è affidata al Premio Angelo Frattini (alle 20,35 circa) a sua volta dedicato ad amazzoni e gentlemen. Qui sui 1.500 metri in sabbia si sfidano in nove: Tramaglino (con Riccardo Bellucco) ha qualità per vincere seguito da Lucifero (Simone Vitabile) e Bridge Dino (Davide Terzuolo).