Minore fermato a Mergozzo con in auto un machete di 40 centimetri

I carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato un giovane non ancora maggiorenne trovato in possesso di un machete lungo circa 40 centimetri. La pattuglia dei carabinieri infatti, nella tarda serata di sabato scorso, stava effettuando un controllo di routine alla circolazione stradale quando dopo le ore 22.30 in Mergozzo ha intimato l’alt ad un veicolo con due persone a bordo.

Nel corso del controllo i militari hanno notato un certo nervosismo da parte dei due, così hanno deciso di ispezionare con più attenzione anche il veicolo.

Proprio nel bagagliaio i carabinieri hanno rinvenuto, occultato in un sacchetto di plastica, un grosso machete la cui lunghezza arrivava ai 40 centimetri. Alla specifica richiesta dei militari il passeggero dell’auto, un giovane ossolano non ancora maggiorenne, ha ammesso che l’arma bianca era di sua proprietà e che l’aveva caricata nella macchina dell’amico a sua insaputa. L’arma è stata quindi sequestrata mentre il giovane denunciato alla Procura dei Minorenni di Torino per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.